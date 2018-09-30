أول جماعة مسلحة تبدأ الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح شمال غرب سوريا

بدأ فصيل “فيلق الشام” المسلح المعارض الأحد، في سحب مقاتليه وأسلحته الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، اليوم الأحد، إن “جماعة فيلق الشام المسلحة بدأت في سحب مقاتليها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غرب سوريا”.

وأضاف رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن هذه هي أول جماعة تذعن لطلب مغادرة المنطقة منزوعة السلاح التي أقامتها تركيا وروسيا لتفادي هجوما للجيش السوري المدعوم من موسكو.

وأوصح عبد الرحمن أن “فيلق الشام الإسلامي يسحب قواته وسلاحه الثقيل من ريف حلب الجنوبي المتاخم لإدلب، الانسحاب في مجموعات وليس أرتالا باتجاه ريف حلب الغربي”. ‭

وكانت تركيا وروسيا اتفقتا على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح فيمحافظة إدلب السورية؛ للفصل بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة، على أن تقوم قوات تركية وروسية بعمل دوريات في المنطقة لضمان احترامها.

وقال مسؤول كبير بالمعارضة السورية، إن أقوى جماعة جهادية في الشمال الغربي وهي “هيئة تحرير الشام” بقيادة فرع “القاعدة” سابقًا في سوريا بعثت بإشارات سرية إلى الجيش التركي من خلال أطراف ثالثة في الأيام القليلة الماضية لتوصيل رسالة مفادها أنها ستلتزم بالاتفاق.