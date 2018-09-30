البشير: السودان يملك وثائق تثبت ملكيته لمنطقة حلايب‎

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء السبت إن” بلاده تملك وثائق تثبت ملكيته لمنطقة حلايب تاريخيًا، وإنه مطمئن لهذه القضية”.

جاء ذلك خلال لقاء البشير بوفد من قيادات قبائل البشاريين التي تقطن المنطقة، وفق بيان صادر عن الرئاسة السودانية.

وأكد البشير، أن “قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في لقاءاته كافة مع القيادة السياسية المصرية”.

وأضاف: “لمست رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تعزيز علاقات البلدين في المجالات كافة”.

وأشار إلى “قدرة السودان ومصر على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والتواصل بين الشعبين”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أجرى البشير ونظيره المصري بالخرطوم، مباحثات مشتركة على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر، حول منطقة البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، آنذاك: إن” اتفاقًا تم بين الخرطوم والقاهرة على ألا يكون النزاع الحدودي حول مثلث حلايب سببًا في توتر العلاقات بين البلدين”.

ومن آن لآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية بضع قضايا، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق.