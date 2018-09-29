انتقادات حادة لشيخة مدينة تونس لتوسلها زيادة راتبها (فيديو)

أثار شريط فيديو، يظهر توسل سعاد عبدالرحيم شيخ مدينة تونس، لوزير البيئة والشؤون المحلية، بإرجاع الصلاحيات السابقة لهذا المنصب ككاتب دولة، وتطويع القانون لمنحها صلاحيات وامتيازات أوسع، بينها الراتب، ردود فعل غاضبة تجاه عبدالرحيم، التي ظهرت في صورة الانتهازية والباحثة عن المكاسب على حساب خدمة البلدية والمواطنين.

ونشر تلفزيون “التاسعة” التونسي، في إطار فقرة تظهر الجوانب الخفية من ندوات المسؤولين، اعتراض رئيسة بلدية تونس المنتخبة حديثًا عن حركة النهضة، وزير الشؤون المحلية رياض المؤخر في بهو القاعة، وهي تطلب منه تطويع القانون ومنحها صلاحيات كاتب دولة؛ للحفاظ على “معنوياتها وهيبتها”.

وقالت عبدالرحيم للوزير: “لا بد من استعادة المكانة السابقة لشيخ مدينة تونس ككاتب دولة، ما يهمني هي القيمة المعنوية للمنصب والسلطة الاعتبارية”.

وإزاء توضيح الوزير لعدم إمكانية ذلك بحكم الدستور الجديد، ردت عبدالرحيم” :نحن من خلقنا القوانين والأوامر التشريعية، وقادرون في أي وقت على تغييرها “.

وعلق لطفي الشندرلي، رئيس المركز الدولي لحوار الحضارات بالقول: “عجيب أمر هؤلاء (المذلة والمسكنة) شيخة مدينة تونس سعاد عبدالرحيم تناشد وتطالب سيدها الوزير”.

وقال الشندرلي: “إنهم يستعملون الدين تجارة وطريقًا للوصول إلى الحكم وتقلد المناصب والجلوس على الأرائك والكراسي، أعجبتهم الغنيمة فأصبحوا يلهثون وراءها هل من مزيد، يدعون حب تونس بأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يدعون خدمة البلاد ولكنهم لا يخدمون إلا أنفسهم، كيف لا وهذه شيخة مدينة تونس تناشد وتترجى وزير الشؤون المحلية والبيئة؛ لإعادة رتبتها إلى كاتبة دولة وتمكينها من هذه الرتبة الكبيرة”.

وتعجب الشندرلي من عدم اكتفائها بمنصب مشيخة تونس، رغم امتلاكها صيدليات وتقاضيها من هذا المنصب حوالي 3 آلاف دولار شهريًا، إضافة إلى سيارة فخمة وسائق وسلطة على العاصمة.

وكتبت الناشطة مرام القاسمي، تعليقًا على الفيديو: “فضيحة سعاد عبدالرحيم، بكل وقاحة تطالب الوزير بإعطاء منصب شيخ المدينة امتيازات كاتب دولة، وتطالب بخرق القانون..أنصنع لكل شخص قانونًا قياسه؟”.

يذكر أن سعاد عبدالرحيم واجهت كذلك، سخرية وانتقادات لاذعة؛ بعد ترشيحها لنيل جائزة أفضل بلدية في العالم لهذا العام، رغم أنه لم يمض على تنصيبها 3 أشهر، ولم يدخل إلى رصيدها أية إنجازات تذكر.