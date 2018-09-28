تجدد الاحتجاجات في الأردن ضد “قانون الضريبة” (صور)

شارك مئات الأردنيين في وقفة احتجاجية أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان عقب صلاة الجمعة، رفضًا لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي وصفوه بالجباية.

وجاءت الوقفة بتنظيم من حملة ” هلكتونا” المنبثقة عن توافق ثلاثة أحزاب أردنية على مطالب ترى أنها تمثل بديلًا لمشروع الضريبة المثير للجدل، وهي “الشراكة والإنقاذ، وحزب أردن أقوى، وحزب جبهة العمل الإسلامي”.

وتتمثل هذه المطالب بحسب الحملة بمحاربة الفساد واسترداد ” أموال الشعب المنهوبة”، وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة، ورفض مشروع قانون الضريبة”، قائلة إنها ستنفذ سلسلة فعاليات احتجاجية لتحقيقها.

كما أعلن ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية عن فعالية احتجاجية مماثلة قرب مقر الحكومة مساء الجمعة، تحت شعار”رفضًا لقانون الضريبة، ولسياسة الارتهان لصندوق النقد الدولي”.

وأحالت الحكومة الأردنية مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته وإقراره في الدورة العادية المقبلة، حيث تأمل من خلاله تحصيل مبلغ 280 مليون دولار، تقول إنها ضرورية لتحسين تصنيف المملكة الائتماني.