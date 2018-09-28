مصدر أمني عراقي ينفي استهداف مطار البصرة الدولي

نفى مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، سقوط قذائف هاون أو صواريخ على مطار البصرة الدولي، الذي تقع القنصلية الأمريكية بالقرب منه.

ونقل موقع “السومرية نيوز”، عن المصدر قوله، إن “مطار البصرة الدولي لم يتعرض إلى القصف أو سقوط قذائف عليه”.

وأوضح أن “القنصلية الأمريكية التي يقع مقرها قرب المطار، اتخذت إجراءات عقب استشعارها لخطر معين، وهو ما تم تفسيره على أنه استهداف للمطار”.

وقال شهود عيان، أمس الخميس، إنهم سمعوا بعد منتصف الليل، أصوات إطلاق قذائف أو صواريخ من منطقة أبو صخير، ورجحوا إطلاقها باتجاه المطار، الذي تقع بالقرب منه القنصلية الأمريكية العامة في محافظة البصرة.

وتناقلت وسائل إعلام عراقية، خبرًا، أمس الخميس، أفاد بسقوط صواريخ قرب القنصلية الأمريكية.