بعد تصريحات ترامب بشأنها.. ليبرمان: لا يهمني وجود دولة فلسطينية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه غير مهتم لوجود دولة فلسطينية، والأهم بالنسبة له هو دولة يهودية تنعم بالأمن والاستقرار.

وأضاف ليبرمان، خلال زيارته إلى معبر القنيطرة على الحدود بين إسرائيل وسوريا: “في إسرائيل هناك 20٪ من السكان العرب يخرجون من وقت لآخر من أجل المظاهرات والاحتجاجات، بالأعلام الفلسطينية وليس بالأعلام الإسرائيلية، لدي مشكلة في ذلك وهذه هي المشكلة الحقيقية، علينا أن نعتني بالدولة اليهودية وكل شيء آخر أقل إثارة للاهتمام”.

وفي إجابته على ما إذا كانت الدولة الفلسطينية من مصلحة إسرائيل أمنيًا، قال ليبرمان: “المصلحة الإسرائيلية هي دولة يهودية ودولة يهودية ودولة آمنة”.

ويأتي هذا الموقف بعد يوم من تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبّر فيها عن ميوله لحل الدولتين كحل ممكن لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.