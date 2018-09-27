حماس تتهم “السلطة” باعتقال كوادرها في الضفة

اتهمت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية باعتقال العشرات من كوادرها وأنصارها في الضفة الغربية، أثناء الليل.

وقالت حماس على موقعها الرسمي “اقتحمت أجهزة السلطة منذ مساء الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس عشرات المنازل الخاصة بنشطاء وأسرى محررين وعاثت في منازلهم فسادًا واعتدت على الكثير منهم بالضرب” على حد تعبير الحركة.

وأوضحت الحركة أن “حملة الاعتقالات شملت أكثر من 67 أسيرًا (محررًا) وطالبًا جامعيًا من مختلف مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها”.

وشككت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة بعدد المعتقلين الذي قدمته حماس.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية ،اللواء عدنان الضميري، إن “هذا الرقم (67) غير صحيح ونحن ليس لدينا أي اعتقالات على خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي”.

وأضاف أن ” مراكزنا مفتوحة أمام مؤسسات حقوق الإنسان لتتفضل وترى أن جميع الاعتقالات التي نقوم بها تأتي في إطار القانون”.

وكانت حركة فتح اتهمت حماس باعتقال العشرات من كوادرها والاعتداء عليهم في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.