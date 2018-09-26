اتهم حماس بالمماطلة.. عزام الأحمد يؤكد تمسك فتح بجهود مصر لإنهاء الانقسام

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، ومركزية فتح، ومفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، تمسك الحركة بالجهود المصرية التي تبذل لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ “حركة حماس تماطل في الاتفاقيات، وتخادع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف الأحمد خلال تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أنّ “حركة فتح أكدت اليوم لمصر تمسكها بالورقة المصرية بشأن الآليات لتنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، والذي سُلّم لمصر بتاريخ 27/8/2018 والمستند بكل تفاصيله للاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس بتاريخ 12/10/2017، والذي أكدت عليه كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني خلال اجتماعها في القاهرة بتاريخ 21/11/2017”.

واتهم الأحمد، حركة حماس بـ”التسويف والمماطلة وعدم الجدية في إبرام اتفاق المصالحة وتجاوز عقبة الانقسام الفلسطيني”، مضيفًا أنّ “الوضع الذي تمر به القضية الفلسطينية يستوجب على جميع الأطراف الوقوف عند مسؤولياتهم في طي صفحة الانقسام”.

وتابع، أنّ “هناك أطرافًا دولية تحاول تعزيز الحكم الذاتي الأبدي في غزة، والتي أصبح وضعها الحالي بسبب الانقسام إحدى أدوات التآمر على القضية الفلسطينية عن طريق تصفيتها”.

وأشار إلى أنّ “التحركات الأخيرة من قبل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية حول أوضاع قطاع غزة تحت شعار الأوضاع الإنسانية وغيرها تندرج تحت هذا السياق”.