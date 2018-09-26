إسرائيل تغلق معبر بيت حانون شمال غزة حتى إشعار آخر

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، أمام حركة الأفراد والتجار حتى إشعار آخر.

وقال مدير عام هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، في تصريح صحفي، إنه “تم إبلاغنا صباح اليوم أن معبر بيت حانون شمال غزة مغلق بشكل مفاجئ أمام تنقل المواطنين والتجار عدا المرضى والأجانب”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “المعبر مغلق حتى إشعار آخر؛ بسبب استمرار مسيرات العودة التي تنظمها الفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه قد يتخذ قرار إغلاق المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، في حال استمرت مسيرات العودة والمظاهرات الحدودية.