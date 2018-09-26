وزير إسرائيلي وصفه بـ”لقاء مهين”.. ليفني تلتقي عباس وتطالبه بإنهاء مقاطعة أمريكا

طالبت رئيسة المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، تسيبي ليفني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء المقاطعة للإدارة الأمريكية، والعودة للحوار، من أجل العمل على تعزيز خيار “حل الدولتين”، وفق ما ذكرته اليوم الأربعاء صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

والتقى عباس ليفني في نيويورك، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبت ليفني عباس بـ”الابتعاد عن الانغلاق على الإدارة الأمريكية وعدم اللجوء إلى الخطوات أحادية الجانب، وسياسة “تكسير الأطباق” لأن هذا سيسبب “الآلام للأجيال المقبلة.. وسيؤدي إلى تدهور الأوضاع وفقدان السيطرة في المنطقة، وضياع فرصة حل الدولتين”، حسب تعبيرها.

كما دعت السلطة الفلسطينية للعمل على “حل الأزمة مع غزة بدلًا من مهاجمة الولايات المتحدة”، بحسب الصحيفة.

بالمقابل دعت ليفني عباس للعمل على “منع التدهور، والعودة للحوار مع واشنطن (…) حتى لو كان هناك مبررات للغضب من قرارات واشنطن وعدم قبولها”، وفق الأناضول.

لقاء مهين

من جهته، هاجم وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين، لقاء ليفني مع عباس، وقال إنه “لقاء مهين”.

ونقل موقع القناة السابعة (مؤيدة للمستوطنين) عن ليفين تساؤله عن سبب “مسارعة اليساريين الإسرائيليين إلى لقاء الإرهابي أبو مازن (محمود عباس)”، حسب وصفه، مضيفًا أن “عباس هو لب المشكلة وليس جزءًا من حلها”.

ولم تشر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إلى لقاء عباس بليفني، ولم تعلق عليه.

ومن المتوقع أن يلقي عباس خطابًا غدًا الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.