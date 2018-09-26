مرشح الرئاسة الكردي برهم صالح يلتقي مقتدى الصدر في النجف (صور)

اجتمع مرشّح رئاسة الجمهورية عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، في منزل الأخير بمحافظة النجف.

وقال مصدر مطلع في التيار الصدري، لـ”إرم نيوز”: “إن زيارة برهم صالح إلى الصدر هي لهدف الحصول على دعم تحالف سائرون، له وانتخابه رئيسًا لجمهورية العراق، لما يمتلكه التحالف من مقاعد برلمانية كبيرة (54 مقعدًا)، بالإضافة إلى مقاعد حلفائه في تحالف الإصلاح والإعمار”.

وبيَّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الصدر لم يعط أي وعد لبرهم صالح بدعمه للحصول على رئاسة الجمهورية العراقية، بل أبلغه بأن هذا الأمر سيكون باجتماع يجمع جميع قوى تحالف الإصلاح والإعمار”.

إلى ذلك أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانًا أوضح فيه تفاصيل ما جرى في اجتماع الصدر وبرهم.

وذكر البيان، الذي تلقت “إرم نيوز” نسخة منه، أن “الصدر استقبل برهم صالح والوفد المرافق له في النجف الأشرف، وجرى خلال اللقاء بحث أهم القضايا التي تخص الشأن العراقي والعملية السياسية”.

وبين أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد أن تكون الحكومة العراقية المقبلة تتناسب وتطلعات الشعب العراقي للقيام بواجباتها الأساسية والإسراع بتوفير الأمن والخدمات التي يستحقها دون تمييز بين مختلف أطيافه”.

وختم البيان: “الصدر وصالح أكدا أهمية العمل من أجل ترسيخ مبدأ التعايش وتعزيز روح المواطنة في ظل عراق موحد”.

يذكر أن الاتحاد الوطني الكردستاني رشح برهم صالح كمرشح وحيد لشغل منصب رئيس الجمهورية، فيما أعلن الديمقراطي الكردستاني ترشيح فؤاد حسين للمنصب ينافسهما عدد من المرشحين الكرد التابعين لأحزاب سياسية أو مستقلين.

ومنصب رئيس الجمهورية أصبح من حصة الكرد بعد عام 2003 في العراق، وتحديدًا لحزب الطالباني، بينما احتفظ حزب البارزاني بمنصب رئيس إقليم كردستان العراق، لكنّ الأزمة السياسية التي نتجت عن استفتاء الاستقلال الذي أجراه الكرد في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تسببت بخلافات بين الكرد بشأن المناصب؛ ما وضع منصب رئيس الجمهورية في دائرة هذا الخلاف.