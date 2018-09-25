شاهد بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي، من قبل مسلحين مجهولين وسط البصرة اليوم الثلاثاء.

واغتال المسلحون المجهولون الناشطة المدنية سعاد العلي، برصاصة في الرأس أطلقوها عليها لتسقط قتيلة، في حين أصيب في الحادث زوجها الذي كان يرافقها، قرب أحد المطاعم في البصرة.

ولاذ المسلحون بالفرار فور ارتكاب الجريمة، دون أن يعثر لهم على أثر، رغم أن العملية ارتكبت في وضح النهار، وأمام المتجمهرين في منطقة حيوية من البصرة.

وبرزت العلي بالاحتجاجات الأخيرة في البصرة، وكانت من أكثر سيدات العراق دعمًا لمطالب المحتجين بتحسين الوضع المعيشي، وتحسين خدمات الماء والكهرباء في المحافظة.