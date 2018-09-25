بعد الإعلان الروسي.. مصادر تكشف أماكن نشر منظومة “إس- 300” في سوريا

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن روسيا ستسلم سوريا في غضون أسبوعين، حوالي 4 منظومات من صواريخ “إس-300” للدفاع الجوي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن “هذه المنظومات الصاروخية ستغطي المنشآت الموجودة في الساحل السوري، وستراقب الحدود السورية مع إسرائيل، وكذلك مع الأردن والعراق ولبنان”.

وأشارت المصادر إلى أن “عدد تلك المنظومات الأربع مرجح للزيادة، إذ يمكن أن يرتفع إلى 6 أو 8 منظومات، وذلك حسب تطوّرات الأوضاع العسكرية”.

ويأتي قرار روسيا تزويد سوريا بصواريخ “إس-300″، بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية “إيل 20” بصواريخ سورية عن طريق الخطأ، بسبب “التضليل الإسرائيلي المتعمد، واتخاذها للطائرة الروسية كغطاء لطائراتها أثناء قصفها مواقع في اللاذقية قبل نحو أسبوع” بحسب موسكو.