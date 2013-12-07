محكمة مصرية تفرج عن فتيات الإسكندرية

الإسكندرية - قضت محكمة جنح مستأنف بمدينة الإسكندرية الساحلية، السبت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على 14 من مؤيدات الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي اللاتي ألقي القبض عليهن قبل أسابيع بتهم التجمهر وقطع طريق وتكدير الأمن وتخريب ممتلكات عامة.
وكانت المحكمة الأدنى درجة حكمت على كل منهن بالحبس 11 عاماً وشهر، وأحالت سبع قاصرات إلى محكمة الطفل بعد أن أمرت بإيداعهن إحدى دور الرعاية.
وقال شاهد عيان إن أقارب النساء ومحاميهن هللوا لصدور الحكم.
وذكر مصدر قضائي إن محكمة الطفل بدورها برأت القاصرات السبع من التهم.
وكان الحكم السابق أثار انتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين.