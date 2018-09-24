إسرائيل تعمل لإحباط مؤتمر يسعى عباس لعقده لإنقاذ “حل الدولتين”

تعمل إسرائيل على إحباط مؤتمر دولي يعمل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على تنظيمه في الأمم المتحدة، تحت عنوان “إنقاذ حل الدولتين”، بحسب القناة العاشرة العبرية وصحيفة “معاريف”، مساء اليوم الإثنين.

يتوقع أن تشارك 40 دولة ومنظمة دولية في هذا المؤتمر بنيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ غدًا الثلاثاء.

ويسعى عباس، عبر هذا المؤتمر، إلى مواجهة خطة لم يُعلنها بعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام بالشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميًا باسم “صفقة القرن”.

ومن بين الدول المدعوة إلى المشاركة في المؤتمر: فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا، ألمانيا، بينما لم تتلق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دعوة لحضوره.

وذكرت صحيفة “معاريف” أن إسرائيل خاطبت الدول والمنظمات المدعوة، وطالبتها بعدم المشاركة.