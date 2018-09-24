أعيان الغرب والجنوب الليبي يطلبون من حفتر التدخل لإنهاء الأزمات

طلب وفد من أعيان ووجهاء مناطق غرب وجنوب ليبيا من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التدخل لوقف ما يحدث في العاصمة طرابلس.

وحسب المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي، فإن هذا الوفد الذي تكون من مشايخ وأعيان غرب البلاد وجنوبها التقى يوم الاثنين، المشير حفتر بمقر القيادة في منطقة الرجمة، مضيفا بأن الوفد طلب من المشير ضرورة إيجاد حل لمشاكل طرابلس، كما ناقش الوفد مع القائد العام للجيش الليبي أوضاع الجنوب.

ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي للجيش الليبي، فإن الوفد أكد على دعم مناطق الغرب وجنوبها للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر.

من جهته أكد القائد العام للجيش الليبي أن الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه، موضحا بأن المتقاتلين في طرابلس لا علاقة للجيش بهم.

وأوضح حفتر بأن الجيش لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما يحدث للمواطنين من انتهاكات وقتل، مضيفا بأن تحرك الجيش سيكون في الوقت المناسب بما يثلج صدور الناس الذين ذاقوا ذرعا من تناحر الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.