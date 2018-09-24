شهيد فلسطيني وعشرات الإصابات في “مسير بحري” شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، عن استشهاد شاب، وإصابة 50 آخرين، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركتهم في “مسير بحري” شمالي القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، استشهاد شاب مجهول الهوية، وإصابة 50 مواطنًا من بينهم 10 إصابات بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين المتواجدين على الحدود الشمالية البحرية للقطاع .

وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار قد أطلقت مسيرة بحرية على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، حيثُ شارك المئات من الشبان الفلسطينيين في هذه التظاهرة قرب موقع (زكيم العسكري).