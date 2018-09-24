مسلحون مجهولون يعتدون على المتحدث باسم “فتح” في غزة

تعرض الناطق باسم حركة “فتح” في قطاع غزة، عاطف أبو سيف مساء اليوم الإثنين، إلى اعتداء من قبل مسلحين مجهولين.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا”، إنّ “مسلحين اعتدوا على أبو سيف”، دون الإشارة إلى طبيعة الاعتداء، وإن كان قد أسفر عن إصابة المتحدث باسم “فتح” من عدمه.

من ناحية أخرى، قالت الوكالة بأن الأجهزة الأمنية في غزة اعتقلت عضو المجلس الثوري لـ”فتح”، إياد نصر، واستدعت عددًا من كوادر الحركة، دون مزيدٍ من التفاصيل حول أسباب ذلك.

من جهته، قال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة “فتح”، في تصريح مكتوب، إن “حماس أبلغت من استدعتهم من كوادر فتح بمنع أي فعالية شعبية في غزة، بالتزامن مع خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس المقبل”.

وفي بيان متزامن، اعتبرت “فتح” أن حملة الاعتقالات ضد قياداتها وكوادرها في قطاع غزة خدمة للاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة يائسة من “حماس” لضرب ركائز العمل الوطني، وإرهاب الجماهير المؤيدة للشرعية والرئيس محمود عباس..

وجددت التأكيد على بقائها في خندق الدفاع الأول عن القضية والشرعية والثوابت الوطنية، والنهج السياسي الوطني للرئيس محمود عباس.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني خطابًا أمام الدورة رقم 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك الخميس المقبل، سيؤكد خلاله على رفض بلاده لـ”صفقة القرن” الأمريكية للسلام مع إسرائيل.

يأتي ذلك فيما تعيش الساحة الفلسطينية هذه الأيام حالة من التوتر السياسي والتراشق الإعلامي بين حركتي “حماس” و”فتح”، رغم الجهود المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، حينما سيطرت حركة “حماس” على قطاع غزة، وظل الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة “فتح”، يسيطر على الضفة الغربية.