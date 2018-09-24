البشير يمنح سفير مصر أرفع وسام سوداني

منح الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين، السفير المصري بالخرطوم، أسامة شلتوت، وسام “النيلين” من الطبقة الأولى، أحد أرفع الأوسمة السودانية، تقديرًا للجهود التي بذلها لتطوير علاقات البلدين، خلال فترة عمله في البلاد.

جاء ذلك لدى استقبال البشير، للسفير المصري، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حسب بيان صادر عن الرئاسة السودانية.

وأكد البشير على متانة العلاقات الثنائية، وحرص السودان على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وعبّر السفير المصري عن شكره وتقديره لحكومة السودان خاصة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لما وجده من تعاون مكّنه من القيام بمهامه على الوجه المطلوب.

وقال “إن حكمة قيادة البلدين أدت إلى تمتين العلاقات الثنائية عبر ترفيع اللجنة الوزارية (المشتركة) إلى لجنة عليا على المستوى الرئاسي”.

وأضاف أن “اللجنة العليا، عقدت 23 قمة بين الرئيسين، مما يدل على عمق العلاقات الإستراتيجية والمصير المشترك للبلدين”.

وتسود العلاقات بين مصر والسودان حالة توتر ومشاحنات في وسائل الإعلام، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.