العراق.. الصدر والحلبوسي يطالبان بالإسراع في تشكيل الحكومة

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، ورئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع الطرفين، يوم الإثنين، في منزل الصدر بمحافظة النجف.

وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر تلقت “إرم نيوز” نسخة منه، أن “زعيم التيار الصدري استقبل محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه حسن كريم الكعبي وبشير خليل الحداد، في النجف الأشرف – الحنانة، وجرى خلال اللقاء بحث العملية السياسية وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة؛ للقيام بمهامها الأساسية في توفير الأمن والخدمات، والسعي الحثيث والجاد لتحقيق تطلعات الشعب العراقي إلى العيش الحر الكريم وبمختلف انتماءاتهم”.

وحث الصدر -بحسب البيان- على “تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان العراقي، والإسراع في إقرار القوانين التي تسهم في رفع معاناة المواطنين العراقيين”.

وكان الصدر، استقبل أمس الأحد 23 أيلول/ سبتمبر 2018، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، فيما أكد ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة “أبوية ووطنية”، على حد تعبيره.