مليشيات مصراته تدخل على خط الاشتباكات العنيفة في طرابلس الليبية (فيديو)

أعلن اللواء 22، الذي ينحدر من مدينة ترهونة الليبية، ويساند الواء السابع، أنّ قوات البنيان المرصوص بمصراته انضمت لما اسمته عملية تحرير طرابلس من المليشيات، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في العاصمة لليبية.

ووفق بيان صادر عن اللواء، فإن “قيادات البنيان المرصوص المتمثلة في العميد بشير القاضي، آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص، والعميد محمد الغصري، الناطق الرسمي للقوة، وكذلك، العميد سالم أبو راوي، والعميد إبراهيم بن رجب، أعلنوا في اتصالات مع قيادة اللواء مساندتهم لعملية تطهير مؤسسات الدولة”.

ونشرت عدة صفحات تابعة لمدينة مصراته بيانًا مصورًا لمجموعة تطلق على نفسها “أهالي ثوار مصراته”، قالت خلاله إنّها ضد ما اسمته “المليشيات المارقة” المسيطرة على العاصمة.

وأعلنت المجموعة حالة النفير القصوى، محذرة من التعرض لهذه القوات المتجهة لتحرير العاصمة، كما طالبت من اسمتهم بالثوار “بضرورة الالتحاق بإخوانهم في الجبهات”.

اشتباكات عنيفة

وتجددت الاشتباكات، مساء اليوم السبت، في منطقة “سيدي سليم” جنوبي العاصمة طرابلس، بين مليشيا قوة الردع والتدخل المشتركة “محور أبو سليم” التي يقودها غنيوة الككلي، ومليشيا “لواء الصمود” التي يقودها صلاح بادي الموالية لحكومة الوفاق.

وتراجعت مليشيا قوة الردع والتدخل المشتركة أمام تقدم مليشيا لواء الصمود، التي شنت هجوماً معاكساً، وفقًا لما نقلته مواقع محلية عن شهود عيان.

وأشارت المصادر المحلية إلى أنه تم قصف مليشيا قوة الردع براجمات الصواريخ في محاولة لوقف تقدمها، موضحة أن حريق اندلع بمحاذاة المقبرة القريبة من مقر السفارة الأمريكية وجامع السلام.

وتدور حاليًا اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بالقرب من شارع “سيدي سليم” و”كوبري الفروسية”، وسط أنباء تشير إلى أن دبابات تراجع غنيوة إلى وسط المدينة.

إخراج المليشيات

وعلى صعيد متصل أعلنت الناطق باسم البعثة الأممية لدى ليبيا سوسن غوشة، اليوم السبت، تأييد البعثة لإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس وكافة المدن.

وقالت خلال لقائها عدداً من أعضاء حراك صوت الشعب، إن “البعثة تسعى لاستئناف وقف إطلاق النار من خلال التواصل مع الأطراف المحلية والدولية”.

من جهة أخرى أعربت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتهما واستنكارهما الشديد لاستمرار خرق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس.

ووجهت المنظمتان “نداءاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف التصعيد الخطير للعنف، الذي تقوده الجماعات المسلحة، لما له من تداعيات خطيرة علي حياة المدنيين”.