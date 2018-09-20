العراق يكشف سبب وفاة قائد الفرقة الذهبية فاضل برواري

كشفت وزارة الدفاع العراقية عن سبب وفاة القائد في جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء فاضل برواري، مساء الخميس.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن برواري “أصيب بنوبة قلبية” في مدينة أربيل عاصمة كردستان.

وبرواري هو قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وخاض معارك شرسة ضد تنظيم داعش لاستعادة مدينة الموصل بين عامي 2014- 2017.

ونعت أوساط سياسية وعسكرية وشعبية، اللواء برواري، “لما قدمه للمؤسسة العسكرية العراقية، ومشاركتة في تأسيس جهاز العمليات الخاصة الذي تحول لاحقًا إلى جهاز مكافحة الإرهاب”.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها، إن “المرحوم كانت له صولات وجولات ضد العصابات الإرهابية، وسيبقى هذا مفخرة للوطن وفي قلوب العراقيين كافة”

فيما قال المبعوث الأمريكي بريت ماكغورك، في تغريدة له على “تويتر”، إن “الجنرال برواري كان مقاتلًا وقائدًا بطوليًا في الحملة ضد داعش، والعالم يدين له بالامتنان”.

وسينقل جثمان برواري إلى مسقط رأسه في محافظة دهوك شمالي العراق، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبرواري هو ضابط من القومية الكردية عمل سابقًا آمرًا في قوات البيشمركة بين عامي 1980-1991، وبعد سقوط نظام صدام حسين، شارك في تأسيس جهاز العمليات الخاصة العراقية، لتكون نواة لجهاز مكافحة الإرهاب الحالي.

وبعد اجتياح تنظيم داعش لعدة مدن عراقية عام 2014، أنيطت الكثير من المهام بقوات مكافحة الإرهاب، التي كانت تتلقى دعمًا استثنائيًا من واشنطن، وبرز برواري كقائد عسكري ميداني شارك في حسم الكثير من المعارك ضد التنظيم.

ولم يقتصر ظهور برواري في ساحات القتال، بل كان نشطًا على مواقع التواصل، وسعى إلى تعزيز روح التعايش بين المكونات والمذاهب، وشارك في كثير من الفعاليات المجتمعية والنشاطات الميدانية المتعلقة بإرساء السلام والتعايش بين المكونات.

وكان منشوره الأخير على موقع “فيسبوك”، الثلاثاء الماضي، حيث نشر صورة قديمة له معلقاً عليها بالقول: “مساء الخير أحبتي صورة من أيام الشباب”.