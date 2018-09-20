وفاة قائد الفرقة الذهبية العراقية فاضل برواري في ظروف غامضة بأربيل

توفي قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اللواء فاضل برواري، الخميس، في ظروف غامضة، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقالت شبكة “رووداو” الكردية إن الموت غيّب برواري عن عمر نازه الـ 52 عامًا، مشيرة إلى أن أسباب الوفاة مجهولة لغاية الآن، فيما نقلت جثته إلى الطب العدلي لمعرفة ملابسات الوفاة.

ويمثل اللواء فاضل برواري واحدًا من أبرز قيادات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الذي خاض معارك شرسة ضد تنظيم داعش إبان اجتياحه مدينة الموصل عام 2014.

وبرواري من مواليد دهوك عام 1966، عمل آمرًا في قوات البيشمركة الكردية بين عامي 1980-1991، وبعد سقوط نظام صدام حسين شارك في تأسيس جهاز العمليات الخاصة العراقية لتكون نواة لجهاز مكافحة الإرهاب.