وصفه بأنه يملك “قبولًا سياسيًا”.. تحالف الصدر: سنصوت لـ”برهم صالح” رئيسًا للعراق

علّق تحالف “سائرون”، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على ترشيح برهم صالح، من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى منصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وقال القيادي في التحالف أيمن الشمري لـ “إرم نيوز”: إن “برهم صالح شخصية سياسية محترمة ومتوازنة، وليس له أي مواقف أو أعمال عليها شبهات، فهو يملك قبولًا سياسيًا كبيرًا، وعلاقاته مع جميع الأطراف جيدة، وهو شخص مناسب لهذا المنصب”.

وأكد الشمري أن “تحالف سائرون سيصوت على برهم صالح، كرئيس للجمهورية العراقية، في حال تم طرح اسمه رسميًا تحت قبة مجلس النواب العراقي، كما أن أغلب القوى السياسية سوف تصوت له”، مشددًا على “ضرورة توحيد موقف البيت الكردي بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية”.

وكشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في وقت سابق، من اليوم الأربعاء، عن عودة القيادي الكردي برهم صالح إلى صفوفه، وأعلن ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وقال مصدر مطلع في الحزب لـ “إرم نيوز”: إن “الهيئة القيادية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمعت، اليوم، وصوتت على إعادة القيادي السابق في الحزب برهم صالح إلى صفوفه مجددًا”، مبينًا أن الهيئة القيادية صوتت أيضًا على “ترشيح برهم صالح مرشحًا وحيدًا عن الحزب لمنصب رئيس جمهورية العراق”.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن برهم صالح سيحظى بدعم كل القوى السياسية العراقية، خلال طرح اسمه داخل مجلس النواب العراقي، للتصويت عليه رئيسًا لجمهورية العراق.

وكشف مصدر كردي مطلع، في وقت سابق، عن وجود حراك إيراني؛ بهدف تنصيب القيادي الكردي البارز برهم صالح رئيسًا لجمهورية العراق.

يشار إلى أن برهم صالح انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني رسميًا في الـ17 من أيلول/سبتمبر 2017، وغادر السليمانية إلى أربيل، وشكل كيانه السياسي باسم “التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة”.