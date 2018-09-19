حزب طالباني يعيد برهم صالح إلى صفوفه ويرشحه لرئاسة الجمهورية العراقية

كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الأربعاء، عن عودة القيادي الكردي برهم صالح إلى صفوفه، فيما أعلن ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وقال مصدر مطلع في الحزب، لـ”إرم نيوز”، إن الهيئة القيادية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمعت اليوم، وصوتت على إعادة القيادي السابق في الحزب برهم صالح، إلى صفوفه مجددًا، مبينًا أن الهيئة القيادية صوتت أيضًا على ترشيح برهم صالح مرشحًا وحيدًا عن الحزب لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن برهم صالح سيحظى بدعم كل القوى السياسية العراقية، خلال طرح اسمه داخل مجلس النواب العراقي، للتصويت عليه رئيسًا لجمهورية العراق.

وكشف مصدر كردي مطلع، في وقت سابق، عن وجود حراك إيراني بهدف تنصيب القيادي الكردي البارز برهم صالح رئيسًا لجمهورية العراق.

وقال المصدر، لـ “إرم نيوز”، إنه “يوجد الآن حراك إيراني مكثف، يهدف إلى إعادة القيادي الكردي برهم صالح، إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي انشق عنه وشكل حزبًا سياسيًا جديدًا”، مبينًا أن ذلك يأتي بهدف طرحه كمرشح لرئاسة الجمهورية، والتي هي من حصة القومية الكردية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحراك الإيراني هذا، ليس حبًا في برهم صالح، بل من أجل المصالح الإيرانية، فهي تحاول السيطرة على رئاسة الجمهورية، خوفًا من عدم حصول محورها (الفتح – دولة القانون)، على رئاسة الوزراء.

يشار إلى أن برهم صالح انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني رسميًا في الـ17 من أيلول/سبتمبر 2017، وغادر السليمانية إلى أربيل، وشكل كيانه السياسي، باسم “التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة”.