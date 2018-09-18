الرئيس السوداني يُجري تعديلات على رئاسة أركان الجيش

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددًا من القرارات، تم بموجبها إجراء تغيير محدود على رئاسة أركان القوات المسلحة.

وتضمنت القرارات ترفيع عدد من الضباط إلى الرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد، حيث تمت إحالة الفريق أول ركن علي محمد سالم، والفريق أول ركن السر حسين بشير حامد إلى التقاعد بالمعاش.

وقد تضمنت أيضًا ترفيع الفريق ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة، وفقًا لوكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

واشتملت التعديلات على تعيين الفريق ركن محمد عثمان الحسين رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة، وترفيع اللواء ركن مجدي إبراهيم عثمان إلى رتبة الفريق، وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية للإمداد.

وتم أيضًا ترفيع اللواء ركن مصطفى محمد مصطفى إلى رتبة الفريق، وتعيينه رئيسًا لهيئة الاستخبارات العسكرية، وتم ترفيع اللواء صيدلي سعاد يوسف عبد الله الكارب إلى رتبة الفريق وإحالتها إلى التقاعد.