السلطات المغربية تفكك خلية “إرهابية” من 12 شخصًا

اعتقلت المغرب 12 شخصًا في عملية أمنية استهدفت شبكة تمارس أنشطة إجرامية ولها مخططات “إرهابية” كان أفرادها ينشطون بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات قادت لرصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة “الإرهابية” ومخططات إجرامية أخرى، إذ تبين تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ومن بين الموقوفين أصحاب سوابق جنائية، ومعتقلون سابقون في قضايا “الإرهاب” والتطرف، فضلًا عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأضاف البلاغ أن الشبكة ضالعة في تنفيذ عمليات خطف واحتجاز، والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع وزجاجات المواد الحارقة، وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وذلك إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادًا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ “الاستحلال” و”الفيء”، مثلما وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة لشقة بمدينة طنجة، يوم الجمعة الماضي؛ مما تسبب في وفاة شخص يشتبه بتورطه في قضايا مخدرات، بعد سقوطه من الطابق السابع.

وأوضح المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، ومن بينها أقنعة وقفازات وهواتف محمولة ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات “الإرهابية”، بما فيها تنظيم داعش، وإيصالات لتحويلات مالية وسندات هوية مزيفة، وأربع سيارات وكمية من المخدرات الصلبة ومبالغ مالية كبيرة.