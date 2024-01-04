مستعينة بخبراء.. إسرائيل تبحث عن سند قانوني لاحتلال شمال غزة

ما فتئت الحكومة الإسرائيلية، بالموازاة مع حربها في قطاع غزة، تبحثُ عن سند قانوني لبقاء قواتها في شمال القطاع، ومنع المدنيين من العودة، وهو ما حدا بها مؤخرًا إلى الاستعانة بعدد من الخبراء القانونيين، الذي أجمعوا على عدم وجود مانع قانوني من رفض إعادة سكان غزة إلى ديارهم في الشمال.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حذَّرت حكومة نتنياهو من إمكانية تفسير ترحيل سكان الشمال ورفض عودتهم، من زاوية القانون الدولي، على أنه انتهاك للمواثيق والقوانين الدولية.

بحث عن مخرج

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية استعانت بثلاثة خبراء قانون، هم الدكتور رافي بيتون، من كلية سابير الأكاديمية بصحراء النقب، والبروفيسور آفي بيل، من كلية الحقوق بجامعة بار إيلان، والبروفيسور يوچين كونتروفيتش، من جامعة جورج ماسون الأمريكية.

وقالت إن الخبراء قدموا خلاصة رأيهم، الأربعاء، للمستوى السياسي الإسرائيلي، وجاء فيه أن إسرائيل "ليست مُلزَمة قانونًا بتمكين سكان غزة من العودة إلى منازلهم شمالي القطاع"، لافتة إلى أن سبب الاستعانة بالخبراء هو الروايات التي ردّدتها مصادر بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية أخيرًا، بأن قوانين الحرب والقوانين الدولية تحتم على إسرائيل تمكين السكان من العودة إلى ديارهم.