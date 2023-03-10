استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، إن "الطفل أمير مأمون عودة، البالغ من العمر 16 عامًا، استُشهد برصاصة أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في منطقة الصدر في قلقيلية"، موضحة أنه "باستشهاد الطفل أمير عودة يرتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 81 شهيدًا بينهم 15 طفلًا، وسيدة واحدة".