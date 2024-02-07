الحكومة الإسرائيلية: ندرس "باهتمام" مقترح الهدنة

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هيمان، اليوم الأربعاء، إن المسؤولين "يدرسون باهتمام" اقتراح هدنة جديدة في قطاع غزة، قدمه المفاوضون القطريون.

وكرر هيمان بيانًا صدر، مساء أمس الثلاثاء، ونقلت وكالة "رويترز" قوله للصحفيين: "تلقينا تحديثًا عن الأمر، تلقينا إخطارًا من المفاوضين القطريين.. إننا ندرسه، الموساد يدرس باهتمام ما تم تقديمه لنا".

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرًا صحفيًّا الساعة 17.30 بتوقيت غرينتش.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال بلينكن: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك، ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن الذي توقف".