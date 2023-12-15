عيترون جارة فلسطين.. أرض التبغ و"خزان المثقفين"

عايشت بلدة عيترون في جنوب لبنان تاريخا طويلا من الحروب والتهجير خلال الحروب الإسرائيلية، بدءا من نكبة فلسطين عام 1948، ولغاية اليوم.

وتعدّ هذه البلدة الحدودية من أكبر بلدات قضاء بنت جبيل، وثاني أكبرهذه البلدات من حيث عدد السكان، تقابلها من جهات مختلفة ما يعرف بالقرى السبع، مثل قدس التي أقامت إسرائيل على أراضيها مستعمرة يفتاح، وصلحا التي أصبحت بيرؤون، والمالكية أصبح إسمها بالعبرية ملكياه، وتقع هذه القرى إلى الشمال من منطقة صفد في فلسطين.

تعرضت عيترون للمجازر الإسرائيلية في السبعينيات وفي حرب تموز عام 2006، واليوم لا تزال هدفا للقصف والغارات الإسرائيلية، كان أشدها قبل أيام، حيث دمرت إحدى الغارات حيا بأكمله في البلدة، يضم 89 وحدة سكنية .

كتبت الجعرافيا تاريخ عيترون، وحكمت أحوال أهلها، وشكلت وعيهم، وأقبل أبناؤها على التعلم انطلاقا من التزامهم بتغيير واقع الحال، في أطراف متفجرة، نائية ومنسية، طالما كانت بعيدة عن عين وقلب الدولة المركزية، ووصفها أبناء الجوار بـ "خزان المتعلمين والمثقفين".

لم ينل ذلك من الهوية الزراعية لعيترون، التي ساعدت تضاريسها المنبسطة بين جبال متوسطة الارتفاع، على انخراط سكانها في أعمال الزراعة وتربية الماشية.

وتتداخل أراضي البلدة وملكياتها ضمن الشريط الحدودي، وقد تم قضم أجزاء واسعة منها، وحرم أصحابها إمكانية استثمارها، أو جني محاصيل أشجار الزيتون، لوقوعها على الجانب الآخر من الخط الأزرق.

وتعتبر عيترون البلدة الأولى على مستوى لبنان في زراعة التبغ، وتتنافس مع جارتها الحدودية بلدة رميش على المركز الأول في إنتاج التبغ في لبنان.