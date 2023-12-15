عيترون جارة فلسطين.. أرض التبغ و"خزان المثقفين"
عايشت بلدة عيترون في جنوب لبنان تاريخا طويلا من الحروب والتهجير خلال الحروب الإسرائيلية، بدءا من نكبة فلسطين عام 1948، ولغاية اليوم.
وتعدّ هذه البلدة الحدودية من أكبر بلدات قضاء بنت جبيل، وثاني أكبرهذه البلدات من حيث عدد السكان، تقابلها من جهات مختلفة ما يعرف بالقرى السبع، مثل قدس التي أقامت إسرائيل على أراضيها مستعمرة يفتاح، وصلحا التي أصبحت بيرؤون، والمالكية أصبح إسمها بالعبرية ملكياه، وتقع هذه القرى إلى الشمال من منطقة صفد في فلسطين.
تعرضت عيترون للمجازر الإسرائيلية في السبعينيات وفي حرب تموز عام 2006، واليوم لا تزال هدفا للقصف والغارات الإسرائيلية، كان أشدها قبل أيام، حيث دمرت إحدى الغارات حيا بأكمله في البلدة، يضم 89 وحدة سكنية .
كتبت الجعرافيا تاريخ عيترون، وحكمت أحوال أهلها، وشكلت وعيهم، وأقبل أبناؤها على التعلم انطلاقا من التزامهم بتغيير واقع الحال، في أطراف متفجرة، نائية ومنسية، طالما كانت بعيدة عن عين وقلب الدولة المركزية، ووصفها أبناء الجوار بـ "خزان المتعلمين والمثقفين".
لم ينل ذلك من الهوية الزراعية لعيترون، التي ساعدت تضاريسها المنبسطة بين جبال متوسطة الارتفاع، على انخراط سكانها في أعمال الزراعة وتربية الماشية.
وتتداخل أراضي البلدة وملكياتها ضمن الشريط الحدودي، وقد تم قضم أجزاء واسعة منها، وحرم أصحابها إمكانية استثمارها، أو جني محاصيل أشجار الزيتون، لوقوعها على الجانب الآخر من الخط الأزرق.
وتعتبر عيترون البلدة الأولى على مستوى لبنان في زراعة التبغ، وتتنافس مع جارتها الحدودية بلدة رميش على المركز الأول في إنتاج التبغ في لبنان.
تشغل هذه الزراعة المضنية أهالي عيترون على مدار السنة، وتلزمهم بالبقاء في أرضهم، وقد كان لهم على مر تاريخهم الزراعي، وقفات وانتفاضات في وجه إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ( الريجي)، في سبيل تحسين مداخيلهم لقاء إنتاجهم من التبغ.
قامت علاقات حسن جوار ومصاهرة بين عيترون والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، مع جيرانها من البلدات الفلسطينية حتى تاريخ النكبة عام 1948 .
وقد شكلت هذه البلدات امتدادا طبيعيا وإقتصاديا وتجاريا، وأيضا سوق عمل لكثيرين من أبناء الجنوب.
ولا تزال ماثلة في عيترون أطلال معبر في منطقة "المحافر" يؤدي إلى فلسطين عمره من عمر الانتداب البريطاني .
ويروي ابن عيترون حسين بعلبكي – أبو جبران (96 عاما)، أن أبناء قرى جبل عامل ( الجنوب اللبناني) وأبناء قرى الجليل كانوا يتبادلون الزيارات ويتشاركون الأفراح والأحزان.
ويقول في منشورات له "عبر البوابات تأتي الشاحنات من يافا وتفرغ حمولتها من البرتقال عند بوّابة المالكية، وينقل البرتقال على الجمال والحمير إلى عيترون وسوق بنت جبيل".
يضيف "كان يأتي أشخاص من حوران في موسم الحصاد إلى قرى جبل عامل جنوبا، وإلى حيفا للعمل وإلى طبريّة للمعالجة من مرض العصبي في حمامات طبريّة".
وقد عمل بعلبكي في شبابه في حيفا، التي يعرفها "مثل كفه" كما يقول، وكان يسلك في الطريق إليها "درب قدس".