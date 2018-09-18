روسيا تعترف: الجيش السوري أسقط طائرتنا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش السوري أسقط بطريق الخطأ طائرة عسكرية روسية فوق سوريا، لكنها ألقت باللائمة في حدوث هذا على إسرائيل.

وكانت الوزارة ذكرت من قبل أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية توجه ضربات لأهداف في سوريا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم، أن الوزارة اتهمت الطيران العسكري الإسرائيلي بتعمد خلق وضع “خطير” قرب مدينة اللاذقية السورية القريبة من قاعدة جوية روسية قالت إن الطائرة العسكرية وهي من طراز إليوشن-20 كانت تستعد للهبوط فيها.

وأضافت الوزارة أن 15 عسكريًا روسيا لقوا مصرعهم، بسبب ما وصفته بأفعال إسرائيل غير المسؤولة، مؤكدة أن إسرائيل لم تحذرها من الضربات إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذها.