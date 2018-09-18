بالفيديو.. جندي إسرائيلي يهرب بعد إصابته خلال فعاليات مسيرة العودة

بالفيديو.. جندي إسرائيلي يهرب بعد إصابته خلال فعاليات مسيرة العودة

دعت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات المسير البحري كل يوم اثنين.

المصدر: سامح المدهون- إرم نيوز

تداول نشطاء فلسطينيون مقطعا مصورا، لجندي إسرائيلي يهرب بعد إصابته خلال فعالية المسير البحري التي ينظمها المتظاهرون الفلسطينيون ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.

ويظهر المقطع المتداول، جنديا إسرائيليا يهرب بعد إصابته بقدمه وسط هتافات من المتظاهرين الذين يلقون الحجارة على الجنود المتمركزين قرب بوابة زكيم البحرية شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، دعت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الشبان المتظاهرين للمشاركة في فعاليات المسير البحري كل يوم اثنين، بهدف الضغط على إسرائيل من خلال عدة مخيمات منتشرة على الحدود مع قطاع غزة.

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