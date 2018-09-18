بالفيديو.. جندي إسرائيلي يهرب بعد إصابته خلال فعاليات مسيرة العودة

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دعت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات المسير البحري كل يوم اثنين.