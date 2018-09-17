البنتاغون ينفي مشاركة أمريكا في الهجوم الصاروخي على اللاذقية

نفى البنتاغون مشاركة القوات الأمريكية في الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له عدة مواقع تابعة للنظام السوري في مدينة اللاذقية الساحلية مساء الإثنين.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” إن هجومًا صاروخيًا استهدف مؤسسة الصناعات التقنية في مدينة اللاذقية الساحلية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية، وتعترض عددًا منها قبل الوصول إلى أهدافها”.

وتواردت أنباء عن مشاركة أمريكية بريطانية فرنسية بالهجوم إضافة إلى إسرائيل، إلا أنه لم يرد أي رد رسمي من تلك الأطراف سوى من البنتاغون الذي نفى المشاركة الأمريكية.