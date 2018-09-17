تعرّف على الوجوه الجديدة في الحكومة السودانية (صور)

انشغل الرأي العام السوداني، بالإعلان عن أسماء الوزراء ووزراء الدولة في الحكومة السودانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء معتز موسى عبدالله، واشتعلت المناقشات التي كانت تترقب التشكيل الجديد، بحوارات مادحة وقادحة للاختيارات، غير أنها أجمعت تقريبًا على غياب عنصر المفاجأة والتجديد الكبير، فقد جاءت 4 وجوه جديدة فقط.

إعادة تدوير

وأعلنت الحكومة الجديدة، ليل الخميس الماضي متضمنة (20) وزيرًا، و(27) وزير دولة، اعتذر بعضهم عن قبول التكليف، وتم استبدالهم بآخرين، حتى أن رئاسة الجمهورية أسندت حقيبة المالية إلى رئيس مجلس الوزراء معتز موسى نفسه. وأدت الحكومة القسم مساء أمس السبت، وعقد أول اجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة صباح يوم الأحد.

واعتبر البعض أن ما تم لم يكن تغييرًا بالشكل المتوقع، وإنما تم تغيير أربعة أسماء فقط، وإعادة تدوير بقية الوزراء الآخرين، الأمر الذي اعتبروه غير ملبٍ لطموحات الشارع السوداني الذي استبشر خيرًا بإعلان رئاسة الجمهورية حل حكومة الوفاق الوطني، وتوقع أن تكون هناك الكثير من الأسماء الجديدة والوجوه الشابة.

مفاجأة وداد

وبرزت أربعة أسماء جديدة فقط في الهيكل الوزاري، أبرزها وأكثرها مفاجأة هي اختيار المهندسة وداد يعقوب إبراهيم عثمان وزيرة للضمان والتنمية الاجتماعية، الأمر الذي تفاجأت به هي نفسها – وفقًا لتصريحات صحفية-.

ووداد من مواليد منطقة الحلفايا شمال الخرطوم بحري في العام 1959، ووالدها من أول معلمي الولاية الشمالية، تخرجت في جامعة الخرطوم كلية الهندسة المدنية عام 1983، وحصلت على الماجستير من جامعة ميسوري الولايات المتحدة في إدارة الإنشاءات.

والوزيرة الجديدة متزوجة وأم لـ (4) بنات وولدين (طبيبتان وأربعة مهندسين)، وهي مؤسس مجموعة شركات النحلة “وعددها سبع شركات” تعمل في مجالات البترول والتنمية والإسكان والسيارات وغيرها.

مهندس آخر

والوجه الجديد الثاني هو المهندس حسب النبي موسى محمد وزير الزراعة والغابات، وهو مهندس مدني، عمل وكيلًا للري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، حاصل على بكالوريوس شرف – هندسة مدنية – جامعة الخرطوم 1982 وشهادة المعهد العالي للهايدرلوجي – جامعة بادوا – بادوا – ايطاليا 198م، ودبلوم فوق الجامعي – إدارة المياه في المناطق الحارة – كلية الهندسة المدنية – سودربورج – ألمانيا الغربية 1990م، عضو الجمعية الهندية السودانية، وعضو بدرجة مهندس أخصائي بالمجلس الهندسي السوداني، وعضو اتحاد المهندسين السودانيين، وعمل بعدد كبير من المواقع المهنية، كما عمل محاضرًا.

خبير السدود

وكان المهندس خضر محمد قسم السيد الإضافة الثالثة الجديدة وزيرًا للري والموارد المائية والكهرباء، وقد تخرج خضر – وفق سيرته المنشورة- من كلية الهندسة المدنية – جامعة الخرطوم عام 1982 وحصل على ماجستير في هندسة التربة والأساسات عام 1986 من الجامعة نفسها.

وعمل السيد في معهد بحوث البناء والطرق وفي الطيران المدني ببلاده، والمملكة العربية السعودية، وتولى أيضًا منصب نائب للمهندس المقيم بمشروع سد مروي، ومهندسًا مقيمًا لمشروع تعلية الروصيرص، ومديرًا للمشاريع بوحدة تنفيذ السدود.

وكان الوزير الجديد أيضًا نائبًا لمدير الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وهو عضو الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، واللجنة القومية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، وممثلاً للسودان في مبادرة حوض النيل، والمكاتب الفنية لدول حوض النيل الشرقي والجنوبي، ومنظمة (الإيقاد).

قانوني في الثقافة والسياحة

والوجه الرابع هو عمر سليمان آدم إبراهيم وزير الثقافة والسياحة والآثار، ومعروف عنه أنه حاصل على بكالوريوس القانون في جامعة النيلين، وهو من كوادر حزب الأمة الفيدرالي، مولود بولاية جنوب دارفور – غرب السودان- والتحق بالعمل السياسي في وقت مبكر، وشغل العديد من المواقع في الأجهزة التشريعية والتنفيذية على المستوى القومي والولائي، وعمل نائبًا برلمانيًا منذ العام 2010، وآخر مواقعه قبل الاستوزار كان رئاسة لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل بالمجلس الوطني.