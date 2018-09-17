عقب تسليم سجن معيتيقة لـ”داخلية الوفاق”.. مخاوف من الإفراج عن متطرفين بليبيا

أعرب مراقبون ليبيون عن مخاوفهم من إفراج حكومة الوفاق الوطني عن متطرفين موقوفين في السجون، وذلك عقب أن استلمت وزارة داخلية حكومة الوفاق، سجن معيتيقة، أمس الأحد.

وأعلنت حكومة الوفاق، أمس الأحد، تسليم مطار وسجن معيتيقة لوزارة داخليتها، وتشكيل لجنة للنظر في وضع نزلاء السجن، وهو سجن خطير يضم قيادات متطرفة ممولة من جماعة الإخوان والمقاتلة، وأيضًا “مجرمين” ينتمون لعدة ميليشيات منها “فجر ليبيا” و”البنيان المرصوص”.

وبسيطرة داخلية الوفاق على سجن معيتيقة، ستنتهي سيطرة قوة الردع عليه، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التي انتشرت في طرابلس بعد أحداث 2011.

وأثار تسلم داخلية الوفاق لمطار وسجن معيتيقة، ردود أفعال متباينة بين الليبيين، خصوصًا أن حكومة الوفاق كانت تؤكد أن المطار يتبعها ويتم إدارته بواسطة قوات تابعة لداخليتها، لكن تسليمه اليوم للداخلية يعطي إشارة واضحة بأن المطار لم يكن في عهدتها طوال وجود الوفاق في السلطة، بحسب مراقبين.

وإزاء ذلك، اتهم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة الوفاق بأنها “تسعى لإطلاق سراح متطرفين بضغوط من جماعة الإخوان والمقاتلة”.

لكن حكومة الوفاق، نشرت يوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، قرارًا جديدًا يقضي بإطلاق كافة المساجين الذين تجاوزت مدة حبسهم المدة القانونية، ولم يتم اتخاذ أي اجراء بشأنهم.

واستثنت الحكومة من قرارها “المتهمين بقضايا إرهاب والقتل والسطو المسلح والمخدرات والحرابة”.

ويقول الخبير القانوني عبدالسلام خزام، إن “هذه القرارات تثبت بما لا يعطي مجالًا للشك أن حكومة الوفاق طوال سنوات تواجدها في طرابلس لا تسيطر على أي مؤسسة بالعاصمة، فهي في قرارات رسمية أكدت بأن سجن معيتيقة تديره قوة الردع التابعة لداخليتها، واليوم يصدر أمر بإعادة السجن لوزارة داخلية الحكومة مجددًا، أي بمعنى أن القوة السابقة لا تتبعها”.

ويشير خزام في تصريح لـ”إرم نيوز” إلى أن “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ارتكب خطأ قانونيًا فادحًا، عندما قرر الإفراج عن السجناء أو بعضهم، دون العودة للجهات المسؤولة، سواء النيابة العامة أو المحكمة المختصة”.