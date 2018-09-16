إصابة 5 جنود إسرائيليين إثر دخول دوريتهم بالخطأ مخيم قلنديا (فيديو)

أصيب خمسة جنود إسرائيليين بجراح مختلفة، بعد أن ضلت الحافلة التي كانوا يستقلونها طريقها ومرت بجوار مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وهاجم شبان فلسطينيين من المخيم الحافلة، وأمطروها بالحجارة، ما أوقع ٥ إصابات في صفوف الجنود، الذين أطلقوا الرصاص بغزارة نحو المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وتواصلت المواجهات العنيفة داخله، وأطلق الجنود الرصاص بغزارة نحو المواطنين.

وقالت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن دورية عسكرية دخلت مخيم قلنديا للاجئين عن طريق الخطأ ثم اندلعت مواجهات عنيفة مع الدورية شملت رمي الحجارة مما أدى إلى إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي وجنديين بجروح طفيفة.

وأضاف في بيان له :”على الفور أطلقت قوات الجيش النار في الهواء لتفريق المتظاهرين حتى مغادرة المخيم حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي”.