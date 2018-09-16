مجلس الأمن العراقي يأمر بنشر قوات على الحدود مع تركيا

أمر مجلس الأمن العراقي، يوم الأحد، بنشر قوات عسكرية على طول الحدود مع تركيا، وتكليف وزارة الخارجية بتوثيق الخروقات الحاصلة للأجواء العراقية.

وقال مجلس الأمن في بيان له، إنه “اتخذ أمرًا بانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحمايتها ومنع أي خروقات محتملة، على أن يتم توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لذلك”.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الرئاسة التركية في بيان نشرته يوم الأحد، “تنفيذ عملية جوية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، في منطقة أفاشين باسيان شمال العراق، الجمعة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الحزب”.

وتشهد الحدود العراقية التركية على الدوام توترات بين الجيش التركي وعناصر العمال الكردستاني، خاصة في مناطق إقليم كردستان.

وبحسب بيان مجلس الأمن العراقي فإن نشر القوات يأتي “لإدامة حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود”.

يأتي ذلك بعد أيام على مطالبة وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، الجامعة العربية، باتخاذ موقف جماعي من انتشار القوات التركية على أراضيه.

وأكد، في كلمته خلال انطلاق الدورة الـ 150 لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الأسبوع الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، أن بلاده “لا تسمح بالتعدي على أراضيها، أو المساس بسيادتها من قبل دول الجوار”.

ودعا الجعفري الدول العربية إلى “تجديد وقفتها مع العراق في مسألة سحب القوات التركية المتوغلة في مساحات تصل إلى 110 كم داخل مدينة بعشيقة”.

ودخلت القوات التركية إلى مدينة بعشيقة شرق الموصل العام 2015، وأثار دخولها الكثير من الجدل، حيث ادّعت تركيا أن دخول قواتها تم بالتنسيق مع رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، وبطلب من محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي لتدريب قوات الحشد الوطني.