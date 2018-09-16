الحزب الحاكم يكتسح ثاني جولات انتخابات موريتانيا 

تمكن حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في موريتانيا من الفوز بمجمل مقاعد البرلمان المتنافس عليها في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، والجهوية، والبلدية، التي جرت السبت.

وبحسب نتائج أولية، نشرتها وسائل إعلامٍ محلية فقد حصد الحزب الحاكم 21 من مجموع 22 مقعدًا جرى التنافس عليها في المرحلة الثانية، واقتصرت الخسارة الوحيدة للحزب على مقعد مدينة أنواذيبو، العاصمة الاقتصادية، والذي فاز به حزب ”الكرامة” المنتمي للأغلبية الرئاسية.

وتمكن الحزب وفق هذه النتائج، من الفوز بالمجالس الجهوية التسعة التي جرى التنافس عليها، مع العلم أنَّه فاز بأربع مجالس في المرحلة الأولى.

وبذلك تكون المعارضة قد حُرمت من قيادة أي مجلس من هذه المجالس المستحدثة حديثًا بديلًا عن مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، والتي جرى إلغاؤها بموجب تعديلات دستورية أُقرت قبل سنة.

وبالمقابل، تمكنت المعارضة من تحقيق مكاسب محدودة في الانتخابات البلدية، إذ فازت بأربع من بلديات العاصمة نواكشوط البالغ عددها تسع بلديات.

وتميزت المرحلة الثانية بنسبة مشاركة ضعيفة مقارنة مع الأولى التي بلغت 73% فأرقام اللجنة المستقلة للانتخابات تُقدر المشاركة فيها بنحو 50%.