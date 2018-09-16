في أول مواقفه.. رئيس البرلمان العراقي يرفض العقوبات الأميركية على إيران

أعلن رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي رفضه العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، مشيرًا إلى معارضة أعضاء البرلمان لأي ضغوط وحظر اقتصادي ضد طهران.

جاء ذلك في أول مواقف الرجل المقرب من تحالف هادي العامري الموالي لإيران.

وقال الحلبوسي الذي تولى مهامه اليوم الأحد بشكل رسمي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرة الإيراني علي لاريجاني إن “أعضاء البرلمان العراقي يعارضون ممارسة أي ضغوط وحظر اقتصادي ضد طهران، ويعتبرونه ظالمًا وسيواصلون وقوفهم الى جانب الشعب الإيراني”.

وأضاف الحلبوسي بحسب وكالة أنباء “فارس الإيرانية” أن “أعضاء البرلمان العراقي يقدّرون الدعم الإيراني للعراق في السابق، خاصة خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، داعيًا في الوقت نفسه لاريجاني إلى زيارة العراق.

وعبّر الحلبوسي عن استعداده للوقوف إلى جانب إيران، للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وعبر لاريجاني خلال الاتصال عن دعم إيران للعراق في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع دومًا إلى سعادة ورفعة العراق حكومة وشعبًا .

ويأتي ذلك بعد ساعات على لقاء جمع الحلبوسي برئيس تحالف الفتح هادي العامري، إذ بحث معه جملة من الموضوعات السياسية.

وقال مكتب العامري في بيان إن الأخير استقبل رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي وعددًا من أعضاء المجلس، وبحث معهم إقرار القوانين المهمة والمعطلة، ومحاربة الفساد من خلال الرقابة الصارمة وإقرار القوانين.

واختير الحلبوسي وهو نائب عن الأنبار، رئيسًا للبرلمان العراقي يوم أمس السبت، بدعم من تحالف “البناء” بزعامة المالكي والعامري.