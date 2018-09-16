“الإعدام 6 مرات” لمتهم بقتل 7 أشخاص في العراق

قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا 6 مرات بحق مدان بقتل 7 أشخاص وخطف اثنين آخرين في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، عبد الستار بيرقدار، في بيان أنّ “محكمة جنايات ذي قار نظرت عدة قضايا لأحد المدانين بالانتماء للتنظيمات الإرهابية، وحكمت عليه بالإعدام شنقًا ست مرات”.

وأوضح بيرقدار، أنّ “المدان قام بقتل سبعة أشخاص وخطف اثنين دون معرفة مصيرهم حتى الآن فضلًا عن شروعه بقتل اثنين آخرين”، دون الإشارة إلى وقت وقوع تلك الأحداث.

وبحسب المتحدث فإنّ “المجرم ارتكب هذه الجرائم في العاصمة بغداد وتحديدًا في منطقتي الحسينية وأبو غريب”، مشيرًا إلى أن “الأحكام صدرت وفقًا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصليًا أو شريكًا في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.