لاستكمال مشاورات المصالحة.. وفد من حركة “فتح” يصل القاهرة غدًا

من المتوقع أن يصل غدًا الاثنين، وفد رسمي من حركة “فتح” إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال الحوار في عدة ملفات أبرزها “ملف المصالحة”.

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة “فتح”، إن وفدًا رسميًا من الحركة برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد يصل غداً للقاهرة، للقاء مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية.

وبين أن الوفد سيستكمل الحوار في عدة ملفات أبرزها ملف المصالحة مع حركة حماس. حيث يضم الوفد أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ، ومحمد اشتية، وروحي فتوح.

وأجرت فصائل فلسطينية، قبل عيد الأضحى، مشاورات مع الجانب المصري في القاهرة بشأن مقترح للمصالحة بين “حماس” و”فتح”، ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة.

وكانت الحركتان قد وقعتا في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، في القاهرة اتفاقًا للمصالحة، يقضي بتمكين حكومة الوفاق من إدارة شؤون غزة، وكذلك الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.‎