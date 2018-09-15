الأردن يعلن اعتقال الذراع اليمنى لـ”عوني مطيع” المتهم بقضية “الدخان”(صورة)

تمكنت المخابرات العامة الأردنية من القبض على أحد المتهمين فيما يعُرف بقضية تهريب وتصنيع الدخان ويدعى “رائد محمد حمدان”، ويعد الذراع اليمنى للمتهم الرئيس في القضية “عوني مطيع” .

وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية “جمانة غنيمات” اليوم السبت في بيان صحفي مقتضب، إن “الأجهزة الأمنية تمكنت من جلب المشتكى عليه رائد محمد حمدان، والذي يعد الذراع اليمنى للمتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع من خارج البلاد”.

وأضافت غنيمات، أن “الحكومة أوعزت للأجهزة الأمنية بجلب المتهم، حيث تمكنت دائرة المخابرات العامة، ومن خلال القنوات الاستخبارية، من جلب المتهم”.

وأكدت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، أنه “سيتم تقديم المتهم للعدالة”، مشيرة إلى أن “المتهم رائد محمد حمدان كان قد غادر الأردن بتاريخ 23 تموز/ يوليو الماضي”.

ويتابع الشارع الأردني، تطورات قضية الفساد التي تعد من العيار الثقيل، كونها ترتبط بعدد كبير من الشخصيات النافذة، وبطلها الأساس رجل الأعمال الأردني عوني مطيع الذي هرب إلى لبنان بتاريخ الـ11 من تموز / يوليو الماضي، بحسب تقارير محلية.

وكشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، العام الماضي، عن مخالفات وتهرّب ضريبي، يشتبه بتورط رجل الأعمال ذاته فيها، وقدرت قيمتها بـ155 مليون دينار، ثم خُفضت بعد ذلك إلى 5 ملايين دينار.