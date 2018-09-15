قطع بث كلمة زعيم تركي معارض أثناء حديثه عن “هدية” أمير قطر لأردوغان

في خطوة لفتت أنظار الكثيرين، قطعت شبكة “سي أن أن تورك”، اليوم السبت، بث خطاب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتش دار أوغلو، بينما كان يوجه انتقادات لأردوغان.

وعوضًا عن كلمة أوغلو، التي كان يلقيها في مدينة “أزنيك” بمحافظة بورصا غرب الأناضول، أمام رؤساء القرى والبلدات التابعة لحزبه، بثت الشبكة مقتطفات من مباراة محلية معادة ليست ذات أهمية، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام.

وجاء انقطاع البث، لحظة بدء أوغلو الحديث عن طائرة عملاقة طراز “بوينغ 8-747″، قدمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، “هدية” للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكيلتش دار أوغلو، سبق وانتقد بشدة أمس الجمعة، ما وصفه بـ”البذخ المفرط لأردوغان”، قائلًا إن الطائرة القطرية “تحوم شكوك بشأنها” وقامت الشبكة ذاتها بنقل تلك الانتقادات على الهواء مباشرة.

تهديدات

وقال نشطاء أتراك على منصات التواصل الاجتماعي شبكة سي أن أن تورك “تلقت مكالمات غاضبة من أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أعربوا عن دهشتهم لما اعتبروه ضجيجًا مفتعلًا يستهدف المساس بمكانة رئيسهم الذي تلقى هدية لا شبهة فيها” وفق تعبيرهم.

وتضمن حديث الزعيم المعارض انتقادات حادة لأردوغان، حيث تساءل:”كيف لرئيس أن يسمح لنفسه بالسفر في مهام رسمية بطائرة مهداة له؟”.

وأضاف كيلتش دار أوغلو:”هذا لا يليق ويمس شرف تركيا، وقبوله تلك الهدية عيب، وفي حال أنه اشتراها -وهذا وارد بشدة- فالعيب أكبر، والخطأ سيكون جسيمًا”.

وتابع حديثه قائلًا:”ما الفائدة بطائرة بها ست غرف نوم، وحمامات، وحجرات مؤثثة بالأثاث الفاخر.. أليس هذا ولعًا بالمظاهر في بلد غالبية مواطنيه لم يعد لديهم الحد الأدني من الترف؟”.

وبثت شبكة “خبر تورك” خلال نشرتها الإخبارية الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي مقطعًا من حديث كيلتش دار أوغلو، عن “الهدية المثيرة” مركزة على قوله إنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بسفرياته بطائرة مهداة له”.