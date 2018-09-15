وزارة الصحة في غزة تحذر من توقف أكبر مستشفياتها عن العمل

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، من تعطل كافة خدماتها في مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع، خلال أسبوع، إن لم يتم تدارك أزمة الوقود التي تعاني منها مرافق الوزارة.

وأضافت الوزارة في تصريحات لها، بأن أزمة الوقود ستؤثر على جميع المستشفيات والمرافق الصحية في كافة محافظات القطاع، حيث أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اقتراب توقف الخدمات في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح خلال أقل من أسبوع.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله، أسامة النجار، قال في وقت سابق، إن على المسؤول عن قطاع غزة أن يتحمل مسؤولياته تجاه أزمة الوقود، في إشارة إلى حركة حماس، مضيفًا أن الصحة في رام الله لن تعمل كـ “صراف آلي” للوزارة في غزة التي تسيطر عليها حماس، مطالبًا سلطة “الأمر الواقع” بتحمل مسؤولياتها الكاملة.

وتشهد الخدمات الصحية بغزة تراجعًا مشهودًا، في ظل الإغلاق المتكرر لمعبر كرم أبو سالم، وعدم إدخال كميات وافية من الوقود لاستمرار الخدمات، في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي .