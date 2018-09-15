لتمجيدها أسماء الشهداء .. بلجيكا توقف تمويل المدارس الفلسطينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم البلجيكية وقف تمويل المدارس الفلسطينية لتمجيدها “الشهداء” الفلسطينيين، وقد اتخذ القرار بعد تسمية عدد من المؤسسات التعليمية في مناطق السلطة الفلسطينية بأسماء فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي

وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم البلجيكية، فإن عددًا من المدارس الفلسطينية استخدمت أسماء لتمجيد الشهداء الفلسطينيين، لذا لن تتمكن من مواصلة التعاون مع وزارة التعليم الفلسطينية، ولن تقدم المزيد من الأموال لبناء المدارس.

وفي العام الماضي، جمّدت بلجيكا حوالي 3.8 مليون دولار خصصت لبناء مدرستين تابعتين للسلطة الفلسطينية، بعد تسمية مؤسسة تعليمية أخرى بتمويل بلجيكي باسم شهيد، وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2013، تمت تسمية مدرسة في الخليل، بتمويل من بلجيكا، باسم دلال المغربي، وهي شهيدة فلسطينية نفذت تفجيرًا على الطريق الساحلي عام 1978، وقُتل فيه 35 إسرائيليًا.

ووفقًا للقناة “14 العبرية “، فقد أعلنت بلجيكا في بداية العام أنها ستنقل 123 مليون دولار إلى الأونروا في السنوات الثلاث القادمة.

وأشارت القناة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد فترة وجيزة من مطالبة المنظمة لبلدان العالم بالمساعدة في التبرعات، وذلك عقب قرار حكومة ترامب بتجميد منحة قدرها مليون دولار أمريكي.