مصر.. القبض على علاء وجمال مبارك في قضية “التلاعب بالبورصة”

أمرت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و3 آخرين، وحبسهم للتلاعب في البورصة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، إرسال ملف القضية مرةً أخرى إلى لجنة الخبراء؛ لاستكمال التقرير، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.

ومن المتهمين في هذه القضية رجل الأعمال حسن، ابن الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في يوم 19 أغسطس الماضي، تأجيل محاكمة علاء و جمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ”التلاعب بالبورصة”، لجلسة اليوم 15 سبتمبر؛ لإيداع تقرير لجنة الخبراء، والتي نطقت بالحكم فيها بالقبض عليهم.