الرئيس الموريتاني: الانتخابات وجهت رسالة للمتطرفين (فيديو)

رأى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، أن نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية، أثبتت أن الموريتانيين يسيرون مع النظام في نهجه نحو التنمية والاستقرار والتقدم.

جاءت تصريحات الرئيس عقب إدلائه بصوته بمكتب إدارة العقارات في نواكشوط ، بالمرحلة الثانية من الانتخابات التي انطلقت، اليوم السبت.

وقال الرئيس الموريتاني: إن “الموريتانيين وجهوا من خلال نتائج الانتخابات رسالة قوية للمتطرفين الدينيين والمتطرفين العنصريين، الذين هدموا عدة بلدان عربية وأساءوا للإسلام”.

هكذا تحدث الرئيس الموريتاني بعد أن أدلى بصوته قال إن الشعب الموريتاني بعث برسالة للمتطرفين الدينين والعنصريين Posted by SaharaMedias on Saturday, September 15, 2018

وبالنظر إلى نتائج الانتخابات، حصل حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، المدعوم من الرئيس الموريتاني، في المرحلة الأولى على 67 مقعدًا برلمانيًا، في حين ينافس على 22 مقعدًا في المرحلة الثانية.