استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإٍسرائيلي في غزة

استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، استشهاد طفل بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين فلسطينيين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد رجل في الثلاثين من عمره شرق خانيونس جنوب القطاع، واستشهد شاب آخر على حدود مخيم البريج وسط القطاع، ويدعى محمد شقورة 21 عام.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن “طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا استشهد وأصيب 8 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة”.

وفي لإفادة لاحقة، قالت الصحة: “استشهاد مواطن آخر في الثلاثين من العمر مجهول الهوية برصاص الاحتلال شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة”، كما استشهد شاب يدعى محمد شقورة (21 عامًا) على حدود مخيم البريج وسط قطاع غزة .

وشارك مئات الفلسطينيين في مسيرات على حدود قطاع غزة، بناء على دعوة من الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الخامسة والعشرين من فعاليات مسيرات العودة، التي أطلق عليها الفلسطينيون جمعة “المقاومة خيارنا”.

وباستشهاد الطفل في مسيرات اليوم، يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 175 شهيدًا ونحو 19700 مصاب، جراح عدد منهم خطرة ويرقدون في حالة موت سريري.