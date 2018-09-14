أثيل النجيفي لـ”إرم نيوز”: الحلبوسي ليس مرشح “السنة” لرئاسة البر لمان العراقي

أكد تحالف القرار العراقي، اليوم الجمعة، ان محمد الحلبوسي ليس مرشح القوى السنية لرئاسة مجلس النواب العراقي، موضحا ان هناك مرشحي سنة سينافسون الحلبوسي بشكل قوي على المنصب.

وقال القيادي في التحالف أثيل النجيفي لـ(إرم نيوز)، إن “ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي تم باتفاق ثلاث قوى سنية فقط، وليس جميعها وهي (الكرابلة والخنجر وأبو مازن)، في المقابل هناك قوى سياسية كـ(القرار والوطنية) لديهم مرشحين لرئاسة البرلمان ولديهم حظوظ كبيرة وهم (اسامة النجيفي، طلال لزوبعي، محمد تميم)”.

وأضاف النجيفي انه “على القوى السياسية في جلسة يوم غد، اختيار رئيس برلمان، قادر على إعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية ويكون شخص لا يتاجر في المناصب وان لا يتاجر بالقرارات المصيرية في المستقبل”، مشددا على “ضرورة عدم حسم منصب رئيس البرلمان العراقي، كصفقات تجارية”.

واعلن، امس الخميس، المحور الوطني- تكتل سني يضم اكثر من 50 نائبا- عن تسمية محمد الحلبوسي مرشحا وحيدا لرئاسة البرلمان عن التحالف. الذي سبق ان رشح ايضا اسامة النجيفي للمنصب.

ومن المقرر ان تشهد جلسة غد السبت التصويت على مرشحي منصب رئيس مجلس النواب والتي هي من استحقاق المكون السني، بحسب الاتفاقات السياسية، اضافة الى منصبي نائبي الرئيس.